التحقيق في مصرع سيدة في عين شمس.. والأسرة تتهم الزوج

انتهت حياة سيدة على يد زوجها، بعد أن تعدى عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة في منطقة عين شمس، أثناء دفاعها عن أبنائهما.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن زوج الضحية تعدى عليها بالضرب أثناء تصديها له عقب محاولته ضرب أبناءه.

وأضافت التحريات أن المتهم استمر في ضرب المجني عليها حتى سقطت على الأرض جثة هامدة، وقام بنقلها إلى المستشفى لابعاد الشك عنه إلا أن المباحث تمكنت من كشف غموض الواقعة، وتحفظت على المتهم.

وقالت مصادر مطلعة، إن القوات ضبطت الزوج وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وبدأت في مناقشته حول ملابسات الواقعة.

وأضافت المصادر أنه جرى إخطار جهات التحقيق المختصة، وانتقل محقق النيابة إلى المستشفى وتم مناظرة الجثة، وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

وتواصل قوات الأمن تحت قيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية، جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتستمع لأقوال أسرة المجني عليها التي اتهمت الزوج بقتل ابنتهم، ولاتزال التحقيقات مستمرة.