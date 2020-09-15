15 جريمة قتل ومحاولة اغتيال.. الإخوان تاريخ من الدم

استعرضت قناة "extra news"، التاريخ الدموي لجماعة الإخوان الإرهابية على مر العصور، تحت عنوان "الإخوان.. تاريخ من الدم".

- في فبراير عام 1945 تم اغتيال رئيس الوزراء أحمد باشا ماهر

- في مارس 1948 تم اغتيال القاضي أحمد باشا الخازندار

- ديسمير 1948 محاولة اغتيال إبراهيم عبدالهادي رئيس وزراء مصر

- إبريل 1949 اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي باشا النقراشي

- يونيو 1954 محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في المنشية بالإسكندرية فيما يعرف بحادث المنشية

- 1965 المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس جمال عبدالناصر

- فبراير 1977 اغتيال الشيخ محمد الذهبي بعد اختطافه من قبل جماعة التكفير والهجرة، وهي جماعة دينية متطرفة منشقة عن الاخوان المسلمين

- أكتوبر 1981 اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات

- أكتوبر 1990 عملية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب

- 1997 اغتيال الدكتور والمفكر فرج فودة

- سبتمبر 2013 محاولة اغتيال وتفجير وزير الداخلية محمد إبراهيم بسيارة مفخخة بجانب منزله بمدينة نصر

- يونيو 2015 اغتيال النائب العام هشام بركات حيث انفجرت سيارة ملغومة كانت موجودة على الرصيف وفارق الحياة في أعقابها

- 2015 محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنوب القاهرة وقاضي أحداث مكتب الإرشاد

- 2015 محاولة لاغتيال القاضي المستشار محمد ناجي شحاته رئيس محكمة الجنايات

- 2015 محاولة الاغتيال للقاضي أحمد أبو الفتوح.