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15 جريمة قتل ومحاولة اغتيال.. الإخوان تاريخ من الدم

منها محاولتان لاغتيال الرئيس عبدالناصر

كتب:

محمود البدوي
08:50 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
الإخوان .. تاريخ من الدم

الإخوان .. تاريخ من الدم

استعرضت قناة "extra news"، التاريخ الدموي لجماعة الإخوان الإرهابية على مر العصور، تحت عنوان "الإخوان.. تاريخ من الدم".

- في فبراير عام 1945 تم اغتيال رئيس الوزراء أحمد باشا ماهر

- في مارس 1948 تم اغتيال القاضي أحمد باشا الخازندار

- ديسمير 1948 محاولة اغتيال إبراهيم عبدالهادي رئيس وزراء مصر

- إبريل 1949 اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي باشا النقراشي

- يونيو 1954 محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في المنشية بالإسكندرية فيما يعرف بحادث المنشية

- 1965 المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس جمال عبدالناصر

- فبراير 1977 اغتيال الشيخ محمد الذهبي بعد اختطافه من قبل جماعة التكفير والهجرة، وهي جماعة دينية متطرفة منشقة عن الاخوان المسلمين

- أكتوبر 1981 اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات

- أكتوبر 1990 عملية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب

- 1997 اغتيال الدكتور والمفكر فرج فودة

- سبتمبر 2013 محاولة اغتيال وتفجير وزير الداخلية محمد إبراهيم بسيارة مفخخة بجانب منزله بمدينة نصر

- يونيو 2015 اغتيال النائب العام هشام بركات حيث انفجرت سيارة ملغومة كانت موجودة على الرصيف وفارق الحياة في أعقابها

- 2015 محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنوب القاهرة وقاضي أحداث مكتب الإرشاد

- 2015 محاولة لاغتيال القاضي المستشار محمد ناجي شحاته رئيس محكمة الجنايات

- 2015 محاولة الاغتيال للقاضي أحمد أبو الفتوح.

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