15 جريمة قتل ومحاولة اغتيال.. الإخوان تاريخ من الدم
منها محاولتان لاغتيال الرئيس عبدالناصر
كتب:
محمود البدوي
08:50 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
الإخوان .. تاريخ من الدم
استعرضت قناة "extra news"، التاريخ الدموي لجماعة الإخوان الإرهابية على مر العصور، تحت عنوان "الإخوان.. تاريخ من الدم".
- في فبراير عام 1945 تم اغتيال رئيس الوزراء أحمد باشا ماهر
- في مارس 1948 تم اغتيال القاضي أحمد باشا الخازندار
- ديسمير 1948 محاولة اغتيال إبراهيم عبدالهادي رئيس وزراء مصر
- إبريل 1949 اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي باشا النقراشي
- يونيو 1954 محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في المنشية بالإسكندرية فيما يعرف بحادث المنشية
- 1965 المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس جمال عبدالناصر
- فبراير 1977 اغتيال الشيخ محمد الذهبي بعد اختطافه من قبل جماعة التكفير والهجرة، وهي جماعة دينية متطرفة منشقة عن الاخوان المسلمين
- أكتوبر 1981 اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات
- أكتوبر 1990 عملية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب
- 1997 اغتيال الدكتور والمفكر فرج فودة
- سبتمبر 2013 محاولة اغتيال وتفجير وزير الداخلية محمد إبراهيم بسيارة مفخخة بجانب منزله بمدينة نصر
- يونيو 2015 اغتيال النائب العام هشام بركات حيث انفجرت سيارة ملغومة كانت موجودة على الرصيف وفارق الحياة في أعقابها
- 2015 محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنوب القاهرة وقاضي أحداث مكتب الإرشاد
- 2015 محاولة لاغتيال القاضي المستشار محمد ناجي شحاته رئيس محكمة الجنايات
- 2015 محاولة الاغتيال للقاضي أحمد أبو الفتوح.