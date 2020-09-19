ترامب ينعى قاضية المحكمة العليا: "عاشت حياة رائعة"

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبرج.

وقال "ترامب" لمراسلين صحفيين كانوا يرافقونه أثناء رحلته إلى ولاية أريزونا: "لقد عاشت حياة رائعة، ماذا يمكنك أن تقول أيضًا؟"، مضيفًا: "سواء كنت تتفق معي أم لا.. لقد عاشت حياة رائعة".

وأعلنت المحكمة العليا الأمريكية، وفاة قاضية المحكمة روث بادر جينسبيرج عن عمر ناهز 87 عاماً، بسبب مضاعفات إثر إصابتها بسرطان البنكرياس.

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس عن القاضية غينسبرغ في بيان: "فقدت أمتنا قاضية لها مكانة تاريخية، نحن فقدنا في المحكمة العليا زميلة عزيزة".

وأكدت المحكمة العليا إقامة مراسم دفن خاصة في مقبرة أرلينجتون الوطنية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إن المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيصوت على مرشح الرئيس دونالد ترامب، ليحل محل القاضية روث بادر جينسبرج في المحكمة العليا.

وقال ماكونيل في بيان، إنه "سيجري التصويت على مرشح الرئيس ترامب على أرض مجلس الشيوخ الأمريكي"، مبرراً هذه الخطوة بأن هناك أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ ورئيس جمهوري، على عكس الوضع عام 2016 عندما انتخب الأمريكيون أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ "ليحدث توازنا في الولاية الثانية" للرئيس الديمقراطي آنذاك باراك أوباما.

وأضاف ماكونيل، أن الجمهوريين "تعهدوا بالعمل مع الرئيس ترامب ودعم أجندته، خاصة تعييناته المتميزة في القضاء الاتحادي".