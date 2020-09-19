تشريح جثة مسن عثر عليها داخل شقته في حلوان

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان مسن في العقد السادس من عمره، عثر عليه جثة هامدة داخل شقته في حلوان لبيان أسباب الوفاة، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جارهم "أ.م"، 60 سنة، متوفى داخل شقته بشارع الوسط، بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة رجل مسن، يرتدى ملابسه بالكامل ولا توجد بها أي إصابات، فتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران الذين أكدوا أن الضحية يقيم بمفرده داخل الشقة منذ فترة زمنية، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي على الجثة بواسطة مفتش الصحة، تبين أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.