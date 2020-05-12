العثور على جثة مسن مقتول في ظروف غامضة بمدخل عمارة بالزقازيق

عثر أهالي الزقازيق، اليوم، على جثة مسن بمدخل عمارة سكنية في مدينة الزقازيق وتحتوي على إصابة في الرأس.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة الزقازيق، بلاغا بالعثور على "س م س"، موظف على المعاش بمدخل عمارة مصابا بجرح في الرأس، وبسؤال زوجته اتهمت" ش أ س " صيدلي بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على توصيل الغاز لعقار مشترك بينهما.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بإحضار الصيدلي للتحقيق معه فيما هو منسوب له، كما أمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.