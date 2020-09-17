قصة البابا يوأنس الثاني عشر البطريرك الـ93 للكنيسة.. تحل ذكراه اليوم

يحيي الأقباط في صلواتهم بالكنائس الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بحسب "السنكسار الكنسي"، ذكرى وفاة البابا يوأنس الثاني عشر، البطريرك الـ93 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 7 توت لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّه في مثل هذا اليوم عام 1483 ميلادي، توفي البابا يوأنس الثاني عشر، البطريرك الـ93 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويذكر السنكسار، أنّ هذا البابا وُلِدَ في بلدة نقادة التابعة لمحافظة قنا، وترهبن في دير السيدة العذراء "المحرق" بأسيوط، وتم رسامته قسا قبل أن يقع عليه الاختيار عند خلو الكرسي البطريركي بوفاة البابا ميخائيل الرابع، ليرسم بطريركا باسم البابا يوأنس الثاني عشر عام 1480م.

ويشير السنكسار إلى أنّ هذا البابا جلس على الكرسي المرقسي 3 سنوات و4 أشهر قبل أن يتوفى ويدفن بكنيسة العذراء بابلون الدرج بمصر القديمة.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.