البابا ينتقد بعض أفلام الكرتون: تغرس في الطفل أن "القبلات" أمر عادي

انتقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعض أفلام الكرتون الأجنبية التي تخاطب الأطفال، مشيرا إلى أن بعضها يصور قصة أمير وأميرة وفي النهاية "يبوسوا بعض، وده غلط ويجب تنبيه أبنائنا أن العلاقات الجسدية تأتي بعد الارتباط وليست بهذا الشكل".

كما انتقد البابا في سياق العظة الاسبوعية التي حملت عنوان "حراس النقاوة" وقام المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بنشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعض الإعلانات التي حولت المرأة إلى سلعة وفيه تحقير من مكانة المرأة بعرضها مثلا بجوار سيارة جديدة.

وأوضح البابا أن هناك خمس نقاط إرشادية لكي نكون حراسا لأولادنا، هي:

1- أنت كأب وأنت كأم ربنا أو كلكم أن تكونوا حراس على أسرتك، فأنت مسؤول أن تحدد كمية الميديا التي يشاهدها أولادك، ويجب أن تشبع أولادك من كلمة ربنا لأن الطفل الصغير مثل الأسفنجة يمتص ما يقدم له بالأخص من السن.

2- يجب أن تعلم أولادك منذ الصغر مهارات التميز الذي نسميها في الحياة الرهبانية "فضيلة الإفراز" أي يفرز الجيد من الردئ، يجب أن أفهم ابني وبنتي إن العلاقات الجسدية لا تأتي إلا مع الزواج، ويجب أن تكون علاقاتنا بحساب وعندما يسمح الله بالارتباط فيكون لها تواجد، عندما يشاهد الطفل أفلام الكرتون ويرى الأمير يقبل الأميرة فهذا يغرس في الطفل أن هذا الأمر عادي، ومثال في إعلانات السيارات وتكون بجانبها بنت جميلة فهذا استخدام للمرأة يحط من قدرها، أرجوك تاخذ بالك العربية سلعة للاستهلاك لكن المرأة إنسانة ليست للاستهلاك، هذه القيم يجب أن تكون أنت من يغرسها في ابنك وبنتك، عندما تحدث حادثة ويكررها التليفزيون الكبير يفهم أنها حادثة واحدة ولكن الطفل يفهم أنها أكثر من حادثة، تكرار المشاهد المأساوية يدمر نفسية أولادنا، فيجب أن تكون واعي، هل يوجد في حياتك أهم من أولادك؟! لا يوجد، يجب أن تعلمهم وأن يكون لديهم إفراز الصح من الخطأ ما يناسبني وما لا يناسبني يتعلمها ويكبر بها.

3- هناك رجل عاقل بنى بيته على الصخر فحدث ثلاث أشياء: "نزلت الأمطار، جاءت الأنهار (فيضان)، هبت الرياح" فوقعت على هذا البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسس على الصخر، والثاني رجل جاهل بنى بيته على الرمل وحدث نفس الشيء الأمطار والأنهار والرياح فصدمت هذا البيت فسقط وكان سقوطه عظيمًا، فهل تربي ابنك على أساس الصخر أم الرمل، هناك أشياء كثيرة في الميديا ثقافات وهمية زائفة، وكل ما تبنيه في أولادك ممكن أن يتهد في ثواني لذلك نكرر ونقول إن الآباء والأمهات هم الآلات التي كرسها الله لبناء جيل المستقبل، لتبني أولادك على الصخر وليس الرمل لا تستهين بذلك، وهذا ما يجعلنا نرى انحرافات لا تنتهي أرجوكم خدوا بالكم كل سير القديسين التي نقرأها خلفهم أسر قوية ربتهم صح، أوعى تكون بتربي أولادك بطريقة خطأ هذه خطية كبيرة جدًا لأن الله يستودعك أمانة لكي تحافظ عليها وتنميها وتكبرها ليكون إنسان ناضج قوي في إيمانة ونقي في قلبه.

4- إيجاد التواصل الأسري: يجب أن يكون هناك قنوات مفتوحة بينك وبين أولادك صغار وكبار، لا تتخيلوا أهمية التواصل الأسري، هذا التواصل يحفظ الإنسان من السلوك المنحرف "الإدمان - الإباحية" اهتم أن يكون هناك حوار بينك وبين أولادك وأن يكون هناك حوار روحي وصلاة نتبادلها ونقرأ سير قديسين ونشرحها ويكبروا بها، هذا التواصل الأسري وسيلة قوية أن تبني أولادك مثل الرجل العاقل تبنيهم على الصخر.

5- تضع حدود، وتعليم الحدود شيء مهم في تربية أولادنا منذ الصغر وتربية أولادنا تحتاج كلمة (نعم ولا) لأن كلمة "لا" ابني هيحتجها عندما يقف أمام الخطية فيجب تعلمهم الحدود السلوكية ويكبر عليها، ضع هذه الإرشادات الخمسة أمامك وأنت تبني.

واختتم البابا عظته بالقول: "كل الميديا تكون من خلال عنينه لذلك يسموا هذا الزمن عصر الصورة"، إذا ربيت أنت كأب أو أم أو خادم أو مدرس بعين بسيطة ونقية هتقدر تزرع في أولادك العين النقية فيكون جسدك كله منور مقدس، يجب أن تطبقها على أولادك أنك تنشئ فيهم العين النقية.

يجب أن نربي في أولادنا العين النقية لأن من خلال العين والأذن 88% من المعرفة لدى الإنسان، ونسمع عن حوادث كثيرة من خلال الإنترنت، فأرجوكم أنتم حراس النقاوة في حياة أولادكم ليكون ابنك إنسان كامل وناضج ويفتح بيت وبهذه الصورة نربي أولادنا ويحق لنا أن نقول أننا أولاد الأبطال، أبطال الإيمان والعفاف الذين يحرسوا نقاوة الإنسان وهذه مسؤولية علينا كلنا سواء في البيت أو الكنيسة والمدرسة".