"خناقة شوارع".. حقيقة فيديو اعتداء رئيس غينيا على أحد الوزراء

كما لو كانت "خناقة شوارع".. تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدّة حول العالم مقطعا مصوّرا قيل إنه يُظهر رئيس غينيا ألفا كوندي وهو يضرب أحد وزرائه ويشتبك معه، الفيديو الذي يعود تاريخه إلى الرابع من سبتمبر الجاري.

ويظهر في الفيديو المنتشر على نطاق واسع في العالم رجلان يهاجم أحدهما الآخر باللكمات في موقف للسيّارات، حيث قيل إن الرئيسي الغيني ألفا كوندي يركل ويضرب وزير العمل، بسبب تقصيره عن أداء عمله والتماطل وعدم التحلي بالمسئولية وعدم تسيير الأعمال الموكلة إليه.

وحصد المنشور عشرات الآلاف من المشاركات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب، ونشرته مؤسسات إعلامية باللغة العربية.

وتبين لاحقا أن الادعاء خطأ والفيديو في الحقيقة مصور عام 2016 وهو يُظهر طالبا جامعيا يعتدي على أستاذه في غينيا الاستوائيّة.

وبالبحث الدقيق يظهر أن المقطع مصور في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وتحديدا "في باحة جامعة غينيا الاستوائية الوطنية، ويظهر في الفيديو فندق تروبيكانا".

رئيس جمهورية غينيا يضرب وزير العمل أمام الجميع ..



قام رئيس غينيا (ألفا كوندي ) بركل وضرب وزير العمل بسبب تقصيره عن أداء عمله و التماطل وعدم التحلي بالمسؤولية وعدم تسيير الأعمال الموكلة إليه pic.twitter.com/2ARHv6yxCZ — خربشة وطن (@home_jor) September 16, 2020

وأفادت مصادر محليّة في غينيا الاستوائيّة لوكالة فرانس برس، أن ما جرى كان هجومًا من أحد طلاب الجامعة على أستاذه قبل سنوات.

وروى أحد طلاب الجامعة، ليوبولدو إينيمي، لمراسل فرانس برس، أن "طالبا اعتدى على فيليبرتو مونايومج رئيس قسم اللغة الإسبانيّة والإعلام في الجامعة الوطنيّة في غينيا الاستوائية".

وبحسب ما روى طالب آخر، اسمه ماريانو نجيما، لفرانس برس، فإن الطالب المعتدي على أستاذه "سبق أن رسب مرتين فاشتاط غضبا على الأستاذ".