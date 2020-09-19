مفاجأه .. الإعلان عن حجز 250 ألف وحدة سكنية جديدة قريبا

قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إن مصر تشهد انتفاضة في كافة المجالات على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة تدخلت بقوة للقضاء على العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "Ten"، أن عام 2014 كان البداية والانطلاقة الحيقية للإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى إنشاء ما يزيد عن مليون وحدة سكنية، وما يخص الإسكان الاجتماعي منها ما يقرب من 650 ألفًا.

وتطرق رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، لمبادرة الرئيس بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية أخرى، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن حجز هذه الوحدات على مستوى الجمهورية قريبًا.