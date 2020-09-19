وزير الأوقاف يحذر من دعاة الفتنة ويدعو للتصدي لهم بكل حسم 

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جماعات الفتنة والضلال لا تعرف سوى الفوضى والهدم، وهم أبواق شريرة لمن يريدون تدمير دولنا، ويجب أن نتصدى جميعًا وبكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا، مؤكدًا أن التستر على دعاة الفوضى والتخريب جريمة في حق الدين والوطن، وأن دعاة الهدم ما هم إلا أدوات مستأجرة لقوى الشر، وحفنة من الخونة لأوطانهم.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تبني ولا تهدم، وأن وزارة الأوقاف ستفتتح بمحافظة البحيرة وبحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة 16 مسجدًا، في إطار خطة الوزارة لافتتاح 74 مسجدًا يوم الجمعة المقبل.

وأوضح أن ما تقوم به الدولة المصرية من بناء لا يقف عند دور العبادة وحدها، إنما هو بناء شامل لدولة عصرية بكل ما تعنيه كلمة الدولة، وفِي مختلف المجالات "الصحة، والتعليم، والبنية التحية، وبناء الإنسان علميا وروحيا وثقافيا وإنسانيا"، وهو ما يشهد به كل منصف ومتابع.