بنك ناصر يطلق مبادرة لتعديل الموقف الائتماني لمديني النفقة

في مبادرة جديدة من بنك ناصر الاجتماعي ، صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إطلاق مبادرة لتعديل الموقف الائتماني وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل عن مديني النفقة، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، والتصالح في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم حال سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة.

وتأتي المبادرة في خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء البنك غير المنتظمين في السداد، كما أنها تعد خطوة لصالح مستفيدي النفقة لحصولهم علي جميع المبالغ المحكوم بها لصالحهم، الأمر الذى يجعل البنك يقوم بدوره كاملاً فى رعاية الأسر التي تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.

صرف 67 مليون جنيه شهرياً كـ"نفقة" من بنك ناصر

وأوضح "عشماوي"، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة، بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، حيث يتم صرف 67 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـ"نفقة" للمستحقين البالغ عددهم 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية، مشيرًا إلى أن هناك 245 ألف حكم نفقة بداية من 2004 وحتى 30 يونيو 2020، كما تم صرف 752 مليون جنيه للمستحقين خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الصرف يتم من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأفاد "عشماوي"، أن بنك ناصر يقوم بدفع مبلغ 500 جنيه شهرياً، كحد أقصى، لحين تحصيل المبلغ كاملًا من المحكوم ضدهم.

ووجه "عشماوي" رسالة إلى مديني النفقة بالإسراع في سداد المديونية، والاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه، والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.