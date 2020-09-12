"التضامن": 346 مليون جنيه زيادة بأرباح بنك ناصر في 2020

صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن أرباح بنك ناصر للسنة المالية المنتهية في 30/6/2020 ارتفعت إلي 1,427 مليار جنيه مقابل 1,081 جنيه للعام المالى السابق بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32% وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.

وأضافت القباج خلال اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن ميزانية البنك ارتفعت إلي مبلغ 22,25 مليار جنيه مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 17,9 مليار جنيه بنسبة تطور 24% كما بلغ إجمالي ودائع العملاء مبلغ 8,8 مليار جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30/6/2019 بمبلغ 6,4 مليار جنيه بنسبة تطور 37% وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء.

وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي أنه تم الموافقة علي صرف عائد استثمار لأصحاب الودائع والذي يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية وفقا لنتائج الأعمال بنسبة 11% موضحًا أن المنصرف في مجال التكافل الإجتماعي بلغ حوالي 960 مليون جنيه للمساهمة في دعم ورعاية الفئات الأولي بالرعاية حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأولى بالرعاية بمبلغ 65 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 278 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج وتمويل قروض الحضانات والبيت الريفي باسوان ووظيفة تك هذا بالإضافة إلي المساهمة في تأسيس صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة "عطاء" بإجمالي حوالي 20 مليون جنيه وذلك في إطار جهود الدولة بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.

أما بالنسبة للمنصرف في النشاط المصرفي للبنك، فقد أفاد عشماوي، أنه تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3,5 مليار جنيه تقريباً وتمويل عمليات الاسكان بمبلغ 6,6 مليار جنيه وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 209 مليون جنيه، حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل هذا بالإضافة الي القيام حاليا بانشاء فرع للبنك في حي الاسمرات لخدمة اهالي أحياء الأسمرات-1 والأسمرات-2 والأسمرات-3 والتوسع في تقديم خدمات البنك بكل المدن الجديدة علي مستوي الجمهورية.