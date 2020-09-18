"المنيا" تنظم زيارات ميدانية للشباب بالمشروعات القومية
كتب:
اسلام فهمي
07:56 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
تنظيم زيارات
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء تنظيم سلسلة من الزيارات والجولات التفقدية لشباب المحافظة لتعريفهم بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض الواقع بجميع مراكز المحافظة، لبيان المشروعات التي توقف العمل بها منذ سنوات وجرى استئناف العمل بها مرة أخري، والتعرف عن قرب عن المجهودات التي تبذلها الدولة في جميع قطاعات التنميه.
وقال المحافظ، في تصريح صحفي اليوم، إن الزيارات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتثقيف الشباب وتعريفهم بما يتم من إنجازات علي أرض الواقع من خلال مشاهدة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، بهدف ترسيخ قيم الولاء والإنتماء لدي الشباب الذين يمثلون قاطرة التنمية المستدامة، لافتاً إلي أهميه مشاركتهم في جميع ما يتم من مشروعات وأنشطة داخل المحافظة.
وأضاف أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بالمشروعات القومية العملاقة المنفذة في جميع المجالات بجميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن مصر تشهد عهداً جديداً من خلال دفع عجلة التنمية والإسراع في تنفيذ تلك المشروعات بشكل غير مسبوق.
وفي السياق، بدأت أولي تلك الجولات التعريفية، اليوم، حيث تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، يرافقه أكثر من 100شاب وفتاة من أبناء المحافظة، الأعمال الجاري تنفيذها بالمتحف الآتوني بمنطقة شرق النيل، الذي يعد أحد أهم المشروعات التي تم استكمال العمل فيه بعد توقفه لسنوات طويلة.
بدأت الزيارة بعرض مفصل حول المتحف وأقسامه بقاعة المجلس القومي للمرأة، قدمه الدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف، واستعرض خلاله ما يمثله متحف "أخناتون" من منارة ثقافية وسياحية بالمحافظة، ثم تفقد الحضور قاعات المتحف للاطلاع علي ما وصلت إليه الأعمال الجاري تنفيذها علي أرض الواقع.
وأكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجه إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإسراع في إنجاز المتحف الآتوني، ضمن جهود المحافظة للعمل على إنجاز كل المشروعات القومية، مؤكدا أن الانتهاء من المتحف من شأنه أن يعيد وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، ويساهم بشكل كبير في رفع الوعي الثقافي والأثري لدى المجتمع المنياوي، كما سيساهم المتحف في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.
يذكر أن المتحف يتكون من 14 قاعة للعرض المتحفى، وتصل عدد القطع الأثرية المقرر عرضها عند افتتاحه إلى 10 آلاف قطعة أثرية.