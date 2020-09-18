"المنيا" تنظم زيارات ميدانية للشباب بالمشروعات القومية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء تنظيم سلسلة من الزيارات والجولات التفقدية لشباب المحافظة لتعريفهم بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض الواقع بجميع مراكز المحافظة، لبيان المشروعات التي توقف العمل بها منذ سنوات وجرى استئناف العمل بها مرة أخري، والتعرف عن قرب عن المجهودات التي تبذلها الدولة في جميع قطاعات التنميه.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي اليوم، إن الزيارات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتثقيف الشباب وتعريفهم بما يتم من إنجازات علي أرض الواقع من خلال مشاهدة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، بهدف ترسيخ قيم الولاء والإنتماء لدي الشباب الذين يمثلون قاطرة التنمية المستدامة، لافتاً إلي أهميه مشاركتهم في جميع ما يتم من مشروعات وأنشطة داخل المحافظة.

وأضاف أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بالمشروعات القومية العملاقة المنفذة في جميع المجالات بجميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن مصر تشهد عهداً جديداً من خلال دفع عجلة التنمية والإسراع في تنفيذ تلك المشروعات بشكل غير مسبوق.

وفي السياق، بدأت أولي تلك الجولات التعريفية، اليوم، حيث تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، يرافقه أكثر من 100شاب وفتاة من أبناء المحافظة، الأعمال الجاري تنفيذها بالمتحف الآتوني بمنطقة شرق النيل، الذي يعد أحد أهم المشروعات التي تم استكمال العمل فيه بعد توقفه لسنوات طويلة.

بدأت الزيارة بعرض مفصل حول المتحف وأقسامه بقاعة المجلس القومي للمرأة، قدمه الدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف، واستعرض خلاله ما يمثله متحف "أخناتون" من منارة ثقافية وسياحية بالمحافظة، ثم تفقد الحضور قاعات المتحف للاطلاع علي ما وصلت إليه الأعمال الجاري تنفيذها علي أرض الواقع.

وأكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجه إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإسراع في إنجاز المتحف الآتوني، ضمن جهود المحافظة للعمل على إنجاز كل المشروعات القومية، مؤكدا أن الانتهاء من المتحف من شأنه أن يعيد وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، ويساهم بشكل كبير في رفع الوعي الثقافي والأثري لدى المجتمع المنياوي، كما سيساهم المتحف في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.

يذكر أن المتحف يتكون من 14 قاعة للعرض المتحفى، وتصل عدد القطع الأثرية المقرر عرضها عند افتتاحه إلى 10 آلاف قطعة أثرية.