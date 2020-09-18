افتتاح 8 مساجد جديدة في المنيا

افتتح اليوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقة سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، أعمال تطوير مسجد سيدي أحمد الفولي ضمن افتتاح عدد من المساجد التابعة لمديرية أوقاف المنيا ضمن المساجد الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة.

وقال سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إنه سيجري اليوم افتتاح عدد من المساجد الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح أعمال التجديدات ببعض المساجد.

وأشار إلى أنه جرى افتتاح 8 مساجد جديدة بمختلف مراكز محافظة المنيا، وهي: المسجد العتيق بصندفا ببني مزار، والأهالي بكفر أبو العودين ببني مزار، والصديق بطحا الأعمدة بسمالوط، وآل درويش بالبراجيل بملوي، والبيومي بعطف حيدر بالعدوة والسلطاني بالبدرمان بديرمواس.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت افتتاح 71 مسجدًا، جميعها من تنفيذ الوزارة (موازنتها ومواردها الذاتية)، وذلك في إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.