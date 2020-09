الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم.. نيللي وشريهان وغش الزوجية

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "عمرو وسلمى 2" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "أخر الدنيا" الساعة 8 مساءً، وفيلم "غش الزوجية" الساعة 10 مساءً، وفيلم "البيه الرومانسي" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "ليلة بكى فيها القمر" الساعة 4 مساءً، وفيلم "آخر الرجال المحترمين" الساعة 7:30 مساءً، وفيلم "عزبة الصفيح" الساعة 11 مساءً.

قناة MBC2

عرض فيلم Arthur الساعة 4 مساءً، وفيلم Get Him to the Greek الساعة 6 مساءً، وفيلم The Hangover اسلاعة 8 مساءً، وفيلم The Hangover Part II الساعة 10 مساءً.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "الرجل والحصان" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال آخرى"، الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" الساعة 3 مساءً، وبرنامج "لعلهم يفقهون" الساعة 4 مساءً، وبرنامج "مساء dmc" الساعة 9 مساءً، وبرنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 11 مساءً.