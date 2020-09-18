كارمن سليمان تشارك بصوتها في فيلم الكارتون "فوق القمر" مع نيتفيلكس

احتفالًا بطرح التريلر الرسمي الثاني لفيلم "فوق القمر"، ستطرح نيتفيلكس أغنيات دعائية للفيلم بأصوات من مختلف دول العالم بالتزامن مع عرض الفيلم عبر تويتر.

ستبدأ المغنية "يووا" من كوريا الجنوبية التعقّب العالمي للقمر بالكشف عن أول جزء من التريلر في 20 سبتمبر، في تمام الساعة 10:27 صباحًا بتوقيت كوريا

وستُكمل الفنانة المصرية "كارمن سليمان"، التي تصدّرت موسيقاها القوائم، تعقّب القمر بتنزيل الجزء الثاني لأول مرّة مع ظهور القمر في مصر في الساعة 9:56 صباحًا بتوقيت القاهرة وسيظهر الجزء الثالث على حسابات المغنية البرازيلية "بريسيلا أليكانتارا" في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة 8:55 صباحًا بتوقيت البرازيل

وأخيرًا، سيكشف نجم فيلم "فوق القمر" "كين جيونغ" لأول مرّة عن الجزء الرابع والأخير من التريلر في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.