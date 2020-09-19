"الصحة" تبدأ تطبيق بدل زيادة الأطباء

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطابات لمديريات الصحة بالمحافظات، تتضمن نص تعديلات قانون المهن الطبية، الذي صدر بعد نشره بالجريدة الرسمية، لتطبيقه.

وشدد الخطاب الذي أرسله مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، باتخاذ ما يلزم للعمل بالقانون الجديد.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، الثلاثاء الماضي، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت جاهزية كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة وقدرتها على تغطية عدد العمليات على مدار اليوم، كما راجعت جاهزية المستتشفيات حسب نوع وطبيعة العمليات التي يتم إجراؤها.

وأشار مجاهد إلى أنه تم الانتهاء من إجراء 499 ألفا و771 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنها، قوائم الانتظار وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وحتى اليوم الإثنين.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة راجعت أيضًا سير العمل بمنظومة الميكنة والتي تسهل الخدمة على المواطنين من خلال التسجيل الإلكتروني على نظام التشغيل الذي يقوم بتوزيع المريض لأقرب مستشفى له، حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التي يتم إجراؤها.