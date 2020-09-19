الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا بشكل غير مقبول

وصفت منظمة الصحة العالمية، تسجيل حوالي 50 ألف حالة وفاة أسبوعيًا جراء الإصابة بفيروس كورونا، بالأعداد المرتفعة بشكل "غير مقبول".

وقال مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية: "نضيف أسبوعياً ما بين 1,8 مليون ومليوني إصابة، وبينما نسجل وفيات ما بين 40 الى 50 ألفا".

وأضاف أنه بالرغم من أن إعداد الإصابات لا ترتفع بشكل طردي، إلا أن الأرقام المسجلة مرتفعة إلى حد كبير، متابعًا: "ليس هذا ما نسعى إليه".

وواصل حديثه: "الأرقام الثابتة للإصابات على مستوى العالم، تغطي حقيقة أن بعض البلدان تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأعداد المسجلة بداخلها".

وقال رايان إنه على الرغم من أن نسبة وفاة المصابين انخفضت مع تحسن تقنيات العلاج إلا أنه لا يمكن التسليم بأن 50 ألف حالة وفاة أسبوعيًا رقم مقبول.