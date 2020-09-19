توفيق عكاشة يتراجع عن خوض انتخابات النواب في الدقهلية

أكدت مصادر مقربة من الإعلامي توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب الأسبق والذي تم إسقاط عضويته، أنه عدل عن فكرة الترشح للنواب هذه الدورة، وألغى مؤتمر الترشح الذي كان من المقرر أن ينطلق من قريته "ميت الكرماء" بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

ولم تذكر المصادر سبب عدول "عكاشة" عن الترشح هذه الدورة، خاصة وأنه سبق وخاض كل الانتخابات التي جرت في السنوات الأخيرة.

كان آخر ظهور سياسي لـ"عكاشة"، في مؤتمر مرشحي حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ (فردي) بالدقهلية، بمسقط رأسه بقرية "ميت الكرماء"، بحضور المرشحين وقيادات الحزب، ورؤوس كبار العائلات من قريتي ميت الكرماء وجوجر مركز طلخا.

وقال عكاشة إنه من المؤكد "أنى حريص على مساندة مصر بلدنا التي تواجه تحديات جسيمة في تلك الفترة، ولاستقرار البلد ولسرعة سن القوانين والتشريعات كان لابد من عودة مجلس الشورى الذى أصبح الأن مجلس الشيوخ".

وأوضح أن "هذا المجلس لا تخلو من وجوده أي دولة قوية أو ضعيفة في العالم وأرى أمامي قامات في العمل السياسي لذا أطالبكم بانتخاب الستة مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ".

يذكر أن إسقاط عضوية توفيق عكاشة كانت بسبب استقباله لسفير إحدى الدول الأجنبية في منزله بالقاهرة، وتباحث معه في شئون دبلوماسية ليست منوطة به وهو ما جعل مجلس النواب يوافق علي إسقاط عضويته .

في سياق متصل، تقدم السيد العشماوي عابد، المحامي وابن قرية ميت الكرماء بأوراق ترشيحه عن دائرة طلخا ونبروه، والذي سبق وأن خاض المعركة الماضية في ظل وجود توفيق عكاشة في الانتخابات.

وواصلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية اليوم الجمعة، تلقي طلبات الراغبين في الترشيح بمقر اللجنة في محكمة المنصورة الابتدائية.

وتشكلت اللجنة برئاسة المستشار تامر الخطيب وعضوية كل من المستشار أحمد السعيد، والمستشار علاء السعدني والمستشار محمود إسماعيل والمستشار محمد واعر.

وذلك وسط تواجد أمني وتنظيم لدخول راغبي الترشح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

واستقبلت اللجنة خلال يومي الترشح أوراق 232 طلب من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية وعددها 10 دوائر للمنافسة علي 21 مقعد فردي.