عاجل.. ألمانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ أبريل الماضي

سجلت ألمانيا، اليوم، 2297 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ نهاية أبريل.

وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، وفقًا لما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية في نسختها الإلكترونية، أنَّه حتى الآن أصيب 270 ألفًا و70 شخصًا على الأقل بـ"كوفيد -19" في ألمانيا منذ بداية الجائحة.

كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 9 آلاف و384 حالة وفاة بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 239 ألفا و800 شخص.

يأتي ذلك فيما واصلت 3 مدن ومقاطعات في ولاية بافاريا تسجيل معدل إصابات يتجاوز العلامة الحرجة في ألمانيا والبالغة 50 شخصًا لكل 100 ألف نسمة خلال سبعة أيام، حيث ارتفع معدل الإصابة في فورتسبورج إلى 70.4 إصابة جديدة، كما بلغ 59.2 في كاوفبورين، و56.5 في جارمش بارتنكيرشن.

وكانت ألمانيا، شهدت ذروة تفشي الفيروس التاجي في نهاية مارس وبداية أبريل حيث كانت تسجل أكثر من 6 آلاف حالة في اليوم، وانخفضت أعداد الإصابات بعد ذلك بشكل ملحوظ، إلا أنَّها عادت لتتزايد من جديد منذ نهاية يوليو.