ألمانيا تسجل 1415 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم السبت، تسجيل 1415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 222828 شخصًا على مستوى البلاد.

وذكر المعهد - في بيان بثه على موقعه الإلكتروني الرسمي - أن حصيلة الوفيات بلغت 9231 فور تسجيل 6 حالات جديدة، مُشيرًا إلى أن أكثر من 200 ألف شخص قد تعافوا تمامًا من المرض منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وسجلت السلطات الصحية في ألمانيا أمس الجمعة 1449 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة.