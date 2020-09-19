خطوات الحصول على أرقام مميزة لسيارتك من المرور: تورث ولا يمكن بيعها

تتوافر خدمة "لوحتك" من خلال البوابة الرسمية لخدمات المرور الالكترونية، وهي خدمة تمكن المستفيد من اختيار أرقام لوحات لسيارته الخاصة مميزة تعبر عنه على النحو الذي يريده.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لخدمة لوحتك، وفقا لما أوضحته الادارة العامة للمرور، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط استخدام خدمة "لوحتك" من الإدارة العامة للمرور

ـ تنصح إدارة الموقع كافة المشتركين والأعضاء بقراءة اللوائح والقوانين التي تحكم علاقتها بعملائها، إذ تعتبر مواصلة العملاء لعملية التسجيل موافقةً منهم على كل ما تتضمنه اللوائح من قوانين تشرح طبيعة العلاقة التي تربط الطرفين.

ـ على الراغبين بالمشاركة في مزاد بيع حق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، سداد مبلغ التأمين الذي يمكن أن يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها، وفي حالة رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لا يجوز استرجاع مبلغ التأمين ويؤول لصالح صندوق تحيا مصر، أما في حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التي يجري تسديدها خلال المهلة الزمنية الموضحة.

ـ يخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها جنيهين عند سداد مبلغ التأمين، كما توجد مصاريف خدمة تقدر بـ 0.45% من مبلغ التأمين في حالة الفوز، وفي حالة الرغبة في سداد باقي مبلغ رسو اللوحة إلكترونيا تخصم نفس النسبة من المبلغ الإجمالي، أما إذا جرى السداد بأحد فروع البنك الأهلي المصري فلا تضاف أي مصاريف أخرى.

ـ يمكن للمشترك في المزاد رفع قيمة المزايدة على الحروف والأرقام المطروحة للبيع من خلال الموقع الالكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل قيمة مزايدته عن الحد الأدنى للمزايدة المدون في شاشة المزايدة.

ـ يجب على الراسي عليه المزاد سداد باقي القيمة (مبلغ الرسو مخصوما منه قيمة التأمين) إما إلكترونياُ بإحدى البطاقات، وإما نقدا في أي من فروع البنك الأهلي المصري، وذلك بعد طباعة حافظة السداد من الموقع وذلك خلال المدة المنصوص عليها.

ويجري السداد في رقم حساب اللوحات المعدنية المميزة بإحدى فروع البنك الأهلي المصري، ثم تقوم إدارة الموقع بتحويل المبالغ المحصلة بعد ذلك لصندوق تحيا مصر.

ـ في حالة الفوز بإحدى الحروف والأرقام المميزة لا يمكن بيعها بعد تملكها أو التنازل عنها، فلا يجري ترخيصها إلا للرقم القومي الفائز بها.

ـ يحصل الراسي عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أي مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور، كما تنص على حق التوريث.

ـ تخضع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بالمرور.

ـ يعود حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات، وأسماء المقتنيات والشعارات والصور لمن له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم.

ـ تحكم هذه الوثيقة كافة جوانب اتفاقية التسجيل المبرمة بين مختلف الأطراف.

ـ من حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة، إذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب.

ـ يتعهد العضو في الموقع بالالتزام بالتعليمات الواردة أدناه عند استخدام الموقع الخاص بـ "إدارة الموقع".

1ـ عدم انتهاك أي قوانين أو حقوق أو اتفاقيات أي طرف من الأطراف.

2ـ عدم استخدام الموقع حال لم تملك الصلاحية القانونية للمزايدة، أو حال لم تبلغ الـ 18 من العمر، أو حال تم منعك من استخدام الموقع سواءً كان ذلك بصورة مؤقتة أونهائية.

3ـ اتمام عملية سداد قيمة حق استخدام الحروف والأرقام التي قمت بشراؤها.

4ـ عدم التلاعب بما يخص المزاد من أسعار الرسو أو التأمين، والالتزام بعدم التحايل على سيرالمزادات.

5ـ عدم نشر معلومات مغلوطة أو غير صحيحة أو مضللة أو من شأنها طعن أو تشويه سمعة أي طرف من الأطراف.

6ـ عدم تسلم اسم المستخدم الخاص بك لدى "إدارة الموقع" لأي طرف من الأطراف.

7ـ عدم إزعاج إدارة الموقع بإرسال مواد من شأنها إزعاج أو الإضرار أو التجسس على أي طرف من الأطراف.

8ـ عدم إرسال أي رسائل أو مواد ملفقة على لسان إدارة الموقع.