محافظ الشرقية يضبط 4 سيارات مخالفة لقواعد المرور بمدينة أبو حماد

ضبط الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 4 سيارات مخالفة لقواعد المرور، بين سير عكس الاتجاة ومخالفة خط السير، والتحميل العشوائي للركاب من خارج الموقف، ما يتسبب في تكدس السيارات وتعطيل حركة المرور.

جاء ذلك خلال جولته بمدينة أبو حماد، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومتابعة الحالة المرورية، والاطمئنان على سير العمل بالمنشآت الحكومية.

أعطى المحافظ تعليماته لرجال المرور، بسحب رخص قيادة السيارات المخالفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية، أن السير عكس الاتجاه، جريمة في حق الوطن والمواطن، يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

وجه المحافظ مدير إدارة المرور، بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الإنضباط للشارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالبا أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور والقانون، تفاديا لوقوع الحوادث.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية لصيانة ورفع كفاءة كوبري العباسة 400/70، الرابط بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية بطول 410 متر وعرض 7 أمتار، والمنفذ من قبل اداره التوسع الأفقي بوزارة الري وبتكلفة مليون جنيه.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها، تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الكوبري بالإلتزام بالجدول الزمني، المحدد طبقا للمواصفات القياسية والهندسية، لتسهيل حركة السيارات المارة عليه وتقليل الوقت والجهد.

قال المحافظ، إن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وتجميل المحافظة والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ الشرقية، أن مركز ومدينة أبو حماد يشهد تنفيذ 25 مشروع تنموي وخدمي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي- الصحة- الطرق- الأبنية التعليمية- الشباب والرياضة- الكهرباء) بتكلفة 566 مليون و900 ألف جنيه.

وشدد على رئيس المدينة، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، وإلزام الشركات المنفذه بالتوقيتات الزمنية المحددة، للانتهاء منها ودخولها الخدمة، لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المركز.

رافق المحافظ، اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنميه المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، وعدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ عن دائرة أبو حماد.

وعلى جانب آخر، وجه محافظ الشرقية بإعادة رصف وتجميل مدخل مدينه كفر صقر، بعد الإنتهاء من أعمال الحفر الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمدينة، وذلك لفتح الطريق أمام السيارات وعبور المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.

وأكدت المهندسة سلوي سامي مديرة هيئة الطرق والكباري بالشرقية، أنه تم البدء فى أعمال كشط طبقات الأسفلت بمدخل مدينه أبو كبير بطول 2.5 كم، تمهيدا لأعمال الرصف بتكلفة مالية 5 ملايين و250 ألف جنيه، وذلك طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية لرصف الطرق، مشيرة إلى أن مداخل المدن والقرى، هي الواجهة الأولى التي تعطي انطباعا وصوره ذهنية جيدة، عن المركز لدى زوارها.