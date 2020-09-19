مواعيد صرف الثلاث دفعات المتبقية من علاوات أصحاب المعاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التجهيز المالي والفني لصرف الثلاث أقساط المتبقية من العلاوات الخمس المتجمدة خلال الفترة المقبلة.

ويتسلم أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس، الدفعة الثانية في أول أكتوبر2020 ، والدفعة الثالثة أول يناير 2021، والرابعة أول أبريل 2021، وتصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة.

2.4 مليون صاحب معاش مستفيد من العلاوات الخمسة

والمستحقين للعلاوات الخمس هم الخارجون على المعاش اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدني، كما تنضم العلاوات الخمس الشهرية للقيمة الكلية للمعاش، كقيمة مالية مستحقة دائمة، وفقا لنسبتها المقررة والتي جرى الإعلان عنها على خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس على موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويبلغ عدد المستفيدين من العلاوات الخمس مايقرب من 2.4 مليون صاحب معاش.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرحت في وقت سابق أنَّ صرف العلاوات الخمسة كان وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتمّ صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه، مشيرة إلى أنَّها ستصرف بأثر رجعي وتكلفة العلاوات سنويا ستصل إلى 7 مليارات جنيه؛ ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.

وأضافت أنَّ زيادة المعاشات منذ عام 2014 حتى العام المالي الحالي 2020، حيث إن عام 2013 - 2014 بلغ عدد المستفيدين 8.693 مليون مستفيد، وبلغت قيمة المعاشات السنوية 86.5 مليار جنيه، وعام 2014 - 2015 بلغ عدد المستفيدين 8.820 مليون مستفيد وقيمة المعاشات بلغت 103.1 مليار جنيه، وعام 2015 - 2016 بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 وبلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن العلاوات الخاصة بدأت منذ عام 1987، كانت عنصر من عناصر الأجر المتغير، الذي يشمل الحوافز والبدلات والأجر الإضافي والأرباح وغيره، وكانت العلاوة الخاصة تدخل الأجر المتغير بكامل قيمتها في المعاش، وهناك معاش الأجر الأساسي، ومجموع المعاشين يساوي قيمة المعاش".