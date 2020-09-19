انطلاق فعاليات تدريب الإداريين بمعاهد سيوة على مهارات الحاسب الآلي

أعلن محمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بدء فعاليات تدريب الإداريين بمعاهد سيوة الأزهرية على مهارات الحاسب الآلي وتطبيقاته.

وبدأت أعمال التدريب، اليوم، من خلال أحمد سمير مسؤول إدارة التدريب بمنطقة مطروح الأزهرية، وإبراهيم قبيصي متخصص في الكمبيوتر التعليمي.

وقال حلمي إن التدريب على مهارات الحاسب الآلي يشمل جميع المعاهد الأزهرية ليس في واحة سيوة فقط، ولكن يمتد لجميع المراكز والمدن فى الإدارات التعليمية، لصقل الإداريين بمهارات الحاسب الآلي، والتدريب على جميع البرامج والتطبيقات التى تخدم العملية التعليمية.