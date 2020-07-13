رئيس المعاهد الأزهرية يناشد الطلاب عدم إهدار الوقت في تصفح مواقع الغش

قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، إنه لوحظ ارتياحا كبيرا بين الطلاب أثناء أداء امتحان مادة الصرف للقسم الأدبي، مؤكدا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، بالإضافة إلى مناسبته للوقت المقرر للامتحان.

وناشد رئيس قطاع المعاهد طلاب الأزهر عدم إهدار الوقت في تصفح مواقع وصفحات الغش التي تسعى لتضليلهم وإيهامهم بأمور لا يمكن تحقيقها، مؤكدا أن من ينشغل بهذه الأمور لن يحصل على الدرجات النهائية، ولن يستطع تحقيق النجاح المطوب.

وكشف الشيخ علي خليل أنه تم ضبط 9 حالات غش إلكتروني، و10 حالات غش ورقي، بالإضافة إلى عدد قليل جدا ما بين شطب وامتناع عن الإجابة، وقد تم التعامل معها بحسم، مشيرا إلى أنه تم إلغاء ندب رئيس لجنة و7 أعضاء واثنين من العمال.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019-2020، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.