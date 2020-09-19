محافظ أسيوط يلتقي وكيل الصحة لمتابعة موقف تنفيذ المستشفيات الجديدة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ووفد الإدارة الهندسية والمتابعة بوزارة الصحة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمستشفيات الجاري إنشائها بالمراكز، وتذليل كافة العقبات للبدء في أعمال الإحلال والتجديد، وفقا لخطة الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير المستشفيات المركزية والعامة.

واستعرض المحافظ- خلال اللقاء- الموقف الصحي بالمحافظة، فضلا عن الموقف التنفيذي لمستشفى منفلوط النموذجى الجديدة، والتي بدأ العمل بها لتصبح مستشفى نموذجي لخدمة مركز منفلوط ومراكز الشمال، فضلا عن وضع خطة عاجلة لاستكمال أعمال إنشاء مستشفى ساحل سليم المركزي وصدفا، وتطوير باقي المستشفيات وفقا للخطة التي تم وضعها معلنا تذليل كافة العقبات لاستكمال اعمال التطوير والاحلال للمستشفيات.

وأشار المحافظ، إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات والزيارات الميدانية لمواقع العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال، فضلًا عن ترأس العديد من حملات التفتيش على مخازن الادوية والمستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وتوفر الأدوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها.

ولفت إلى ضرورة تزويد كافة المستشفيات بالاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل وتجهيز مستشفيات الصدر والحميات للتعامل مع حالات الاشتباه.