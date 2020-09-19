إصابة أحد أبطال "حكايات بنات" في حادث سيارة (صور)

أصيب الفنان الشاب محمد مكاوي، بإصابات في ذراعه، نتيجة تعرضه لحادث بسيارته خلال الساعات الماضية.

ونشر "مكاوي"، عبر حسابه على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة له توضح حجم الإصابة في ذراعه وإصابة أخرى طفيفة في وجهه، مشيرًا إلى إنقاذ حياته بسبب الوسائد الهوائية بالسيارة.

وعبر خاصية "ستوري" نشر محمد مكاوي عدة صور لسيارته وحجم التلفيات بها مصحوبة بتعليق "الحمدلله"، فضلًا عن وضع خرزة زرقاء في جميع الصور الخاصة بالحادث.

وشارك محمد مكاوي، في الجزء الرابع بمسلسل "حكايات بنات"، كما يشارك في الجزء الخامس الجديد من المسلسل.

وكانت الشركة المنتجة للجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" قد قررت إيقاف تصويره، يوماً واحدًا، حداداً على وفاة مدير الإنتاج فريد شوقي، إثر تعرضه لأزمة صحية.

واستأنفت بطلات "حكايات بنات"، التصوير بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وهن ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال وهند عبدالحليم.