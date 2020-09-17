بسبب وفاة فريد شوقي.. إيقاف تصوير "حكايات بنات 5"

قررت الشركة المنتجة للجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" إيقاف تصويره، اليوم الخميس، حداداً على وفاة مدير الإنتاج فريد شوقي، أمس، إثر تعرضه لأزمة صحية.

ومن المقرر أن تستأنف بطلات "حكايات بنات"، غداً، بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وهن ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال وهند عبدالحليم.

ونعى عدد من صناع الفن مدير الإنتاج الراحل، أمس، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب المخرج أحمد خالد أمين: لا حول ولا قوة إلا بالله.. وفاة الزميل والصديق مدير الإنتاج فريد شوقي.. نسألكم الدعاء والفاتحة.

ونعت الفنانة أسماء جلال، فريد شوقي، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي قائلة: لا إله إلا الله يا أستاذ فريد، لسه كنت معانا أول إمبارح، أنا مش قادرة أصدق، أستاذ فريد شوقي مدير الإنتاج في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الأجزاء الأربعة السابقة من "حكايات بنات" قد لاقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضها، خاصة أن أحداثها تعرضت لمشاكل الفتيات ورصدت وقائع من نبض الشارع.