"سلمان للإغاثة" ينفذ مشروعين لتحلية المياه وضخها بمحافظة حجة اليمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ عدد من المشروعات الإنسانية والإغاثية في محافظة حجة اليمنية، بدأها بمشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض وذلك في الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م، حيث تم ضخ 304,800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 203,200 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فرداً.

وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان بمديرية عبس بالمحافظة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، حيث راجع العيادات خلال الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م، 451 مستفيدا بمختلف الاقسام، وتم صرف الأدوية لـ 195 فرداً، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات

ودشّن المركز العمل بمحطتي تحلية المياه في مديريتي ميدي وحيران التابعة لمحافظة حجة بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك ضمن أنشطة مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي.

وأشار محافظ حجّة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، إلى أن هذا التدشين سيخفف من معاناة المواطنين المستفيدين وسيحميهم من الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الملوثة، مثمنًا دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مساندتها لأبناء اليمن ووقوفها معهم في شتى المجالات.

وأوضح رئيس مؤسسة طيبة للتنمية الدكتور عبدالرحمن خرد، أن المشروع عبارة عن محطتين منفصلتين في مديريتي ميدي وحيران؛ لتحلية المياه وتنقيتها لتصبح جاهزة للشرب، حيث تضخ كل محطة مياه نقية تصل إلى 2,500 لتر في الساعة الواحدة يستفيد منها سكّان المديرتين إضافة الى 1,000 أسرة نازحة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، من خلال المركز في كافة المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.