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عاجل.. الحكومة: بدء الانتقال لـ"العاصمة الجديدة" في 2021

رئيس الوزراء يتابع سير العمل في مشروعات "الإدارية" تمهيداً للانتقال

كتب:

محمد مجدي
12:10 م | السبت 19 سبتمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الإدارية الجديدة اليوم تأتي ضمن خطة للانتقال للعاصمة الجديدة خلال عام 2021.

وقال مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه منذ قليل، إن "مدبولي"، زار العاصمة الإدارية اليوم، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل.

رافق رئيس الوزراء خلال جولته بـ"العاصمة"، كلاً من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

 

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