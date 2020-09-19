المحافظون يستجيبون لدعوات "مدبولي".. تخفيضات قيم التصالح تصل إلى 70%

استجاب المحافظون لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حول إعادة النظر فى قيم التصالح على مخالفات البناء للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى.

ففى القاهرة، أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، القرار رقم 4976 لسنة 2020، بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء للمرة الثانية بنسب تفوق الـ 70%، تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح محافظ القاهرة، أن ذلك يأتى للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، والاستفادة من الفرصة الذهبية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.

التخفيض يصل لـ 50% فى الشرقية

وفى محافظة الشرقيه، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن 40% تخفيضا لمن يقوم بدفع مقدم 25% لتقنين أراضي أملاك الدولة، و50% لمن يسدد القيمة كاملة.

30% تخفيضات بالمنيا

وفى المنيا، أصدر محافظ الإقليم اللواء أسامة القاضي، قرارا بخفض رسوم مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمباني المخالفة 30% وفقا للقانون، وما انتهت إليه اللجان المشكلة لإعادة تقدير قيم مقابل التصالح.

وقال المحافظ، إن القرار جاء للتسيير على المواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وقد تضمن قرار المحافظ جدولا يبين قيم الأسعار الجديدة بكل مركز وقرية ووفقا للأطوال والمناطق.

45% نسبة التخفيض فى الدقهلية

وفى الدقهلية، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشري سارة للمواطنين وذلك بموافقته للمرة الثانية على التوالي عن تخفيض سعر المتر مقابل التصالح بنسبة 25%، وبذلك يصبح إجمالي نسبة التخفيض 45%، حيث سبق خلال الأسابيع الماضية، وأن اتخذ المحافظ قرارا بتخفيض سعر المتر بنسبة 20% تخفيفا للعبء عن المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح بأنحاء المحافظة.

25% فى بنى سويف

وفى بنى سويف، وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على تخفيض قيم تقدير سعر المتر في التصالح في بعض مخالفات البناء.

وتقرر تخفيض 15% بمدينة بني سويف، و25% للكتل السكنية المتاخمة للمدن، و20% لعواصم المدن الست، على أن تكون قيمة تقدير سعر المتر بالقرى والتوابع والنجوع موحدة بمقدار 50 جنيهاً على مستوى مراكز المحافظة السبعة، وهي الحد الأدنى لتقدير سعر المتر بالقرى، أي بنسبة تخفيض تصل إلى 40%.

55% في القليوبية عند الدفع الفورى

وفى القليوبية، أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، عقب زيارة رئيس الوزراء لمدينة بنها، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها 128 ألفا و560 طلب تصالح، كما تم تحصيل 711 مليونا و176 ألف جنيه.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10-33%، ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري.

25% فى دمياط

وفى دمياط، قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، التخفيض 25% على المناطق المتاخمة للمدينة فقط، فيما شهدت المحافظة حالة من الاستياء بين المواطنين بأنحاء المحافظة للمبالغة في قيمة متر التصالح.

30% فى أسوان

وفى أسوان، وصلت تخفيضات أسعار التصالح لمخالفات البناء إلى 30 % للمدن و20% للقرى، ووصل عدد طلبات التصالح لـ 3949 طلبا بمتحصلات 19,1 مليون جنيه.

تخفيضات بنسبة 65% فى الغربية و50% في الإسكندرية

وفى الغربية، أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، عن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للمرة الثانية بنسبة وصلت إلى 65 % من السعر القديم، وذلك للتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح، موضحا أن محافظة الغربية تلقت 44 ألفا و205 طلبات تصالح حتى الآن على مستوى جميع المراكز والمدن.

وفى الإسكندرية، أعلن المحافظ اللواء محمد الشريف، تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر في مخالفات البناء لتصبح 50%.