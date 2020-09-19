أحمد صلاح حسني يهنئ الأهلي بالتتويج بالدوري: مبروك النسر الأحمر

هنأ الفنان أحمد صلاح حسني، النادي الأهلي بالتتويج بدرع الدوري الممتاز رقم 42 في تاريخه.

وكتب حسني، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "مبروك فوز النسر الأحمر باللقب مبروك لقب الدوري العام رقم 42".

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، للمرة الثانية والأربعين في تاريخه، عقب تعثر غريمه التقليدي الزمالك أمام نادي أسوان مساء الجمعة.

كانت جماهير الأهلي تنتظر هدية من فريق الزمالك، اليوم، من أجل الاحتفال بلقب الدوري رقم 42، خاصة وأن تعادل الزمالك أو خسارته يتوج المارد الأحمر رسميًا وهو ما حدث وخسر الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وكاد الأهلي أن يتوج باللقب رسميا خلال مباراة الاتحاد السكندري، إلا أن التعادل السلبي سيطر على المباراة على الرغم من حصول زعيم الثغر على ركلة جزاء خلال المباراة وأهدرها أحمد رفعت.

ونجح الأهلي في الاحتفاظ ببطولة الدوري للعام الخامس على التوالي بعد حصده خلال الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة كانت بينه وبين الأبيض ولكن انتهت في الأمتار الأخيرة من عمر الدوري.