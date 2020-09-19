أخبار البنوك.. ضوابط الحصول على قرض التمويل العقاري لمحدودي الدخل

يقدم البنك الأهلي للفئات محدودي ومتوسطي الدخل قرض التمويل العقاري، بنظام قسط لا يزيد على 40% من صافي الدخل الشهري.

وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي الشروط والمستندات المطلوبة، وضوابط الحصول على قرض التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستحقة لقرض التمويل العقاري

ـ للفئات محدودي ومتوسطي الدخل الشريحة الأولى لصافي الدخل من 950 جنيها وحتى 2100 جنيها، وفيها تكون نسبة الفائدة 5% متناقصة.

ـ الشريحة الثانية لمن يقدر دخله بـ 2100 وحتى 3500 لغير المتزوجين، أو حتى 4750 للمتزوجين، وفيها تكون نسبة الفائدة 7% متناقصة.

ـ ويمول البنك الوحدة السكنية بحد أقصى 80% من سعر الوحدة.

ضوابط الحصول على قرض التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري

- ألا يقل سن العميل عن 21 عاما وألا يزيد على 65 عاما عند نهاية مدة التمويل، وفي حالة عدم وجود دخل إضافي لا يزيد السن على 60 عاما.

- أن تكون الوحدة السكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل.

- ألا يزيد القسط الشهري على 40% من صافي الدخل الشهري.

- تتعدد أنظمة السداد لتناسب جميع المستويات، ويشمل التمويل أي عقار داخل جمهورية مصر العربية.

- يجرى تقدير قيمة الوحدة بمعرفة خبير تقييم مسجل بهيئة الرقابة المالية.

- المستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري

في حالة إن كان العميل موظفا

- صورة من بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال كهرباء أو تليفون أو ماء أو غاز لا يتعدى 6 أشهر مرفق به عنوان الإقامة.

- شهادة إثبات الدخل من جهة العمل موضحًا بها صافي الدخل الشهري ومدة الخدمة والوظيفة.

- تقديم ما يثبت أي مصدر دخل إضافي إن وجد.

في حالة أصحاب المهن الحرة يضاف المستندات الآتية:

- عقد تأسيس الشركة أو تراخيص مزاولة المهنة.

- مستخرج حديث من السجل التجاري لا يتعدى الـ3 شهور أو كارينه النقابة بالنسبة للمهن الحرة.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- شهادة من محاسب قانوني مرفق بها صافي الدخل الشهري أو السنوي للعميل.

- آخر الإقرارات الضريبية أو الميزانيات المعتمدة من محاسب قانوني.

- كشف حساب بنكي لمدة عام سابق.

المستندات المطلوبة للوحدة أو العقار

- للوحدات المسجلة صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة ببائع العقار.

- إثبات لتسلسل ملكية صورة العقد المسجل وسند ملكية البائع.

- شهادة تصرفات عقارية شهادة بسداد الضرائب العقارية، وكشف رسمي من مأمورية الضرائب العقارية.

للوحدات القابلة للتسجيل

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة ببائع العقار.

- إثبات لتسلسل الملكية صورة العقد الابتدائي.

- صورة العقد المسجل لسند ملكية الأرض.

- شهادة تصرفات عقارية شهادة بسداد الضرائب العقارية.

- كشف رسمي من مأمورية الضرائب العقارية.

- صورة من ترخيص البناء.

- صورة من الرسومات المعمارية المعتمدة.

للوحدات الصادر لها قرار تخصيص في المجتمعات العمرانية الجديدة

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة ببائع العقار.

- إثبات لتسلسل الملكية.

- صورة من خطاب التخصيص من جهاز المدينة.

- صورة من محضر استلام الأرض موقعًا من جهاز المدينة.

- صورة من الموقف المالي الأرض.

- صورة من ترخيص البناء.

- صورة من الرسومات المعمارية المعتمدة.