أخبار البنوك.. تفاصيل قرض ليلة العمر من 3 بنوك مصرية

يحلم الكثيرون بليلة العمر والفرح بشكل محدد حتى يمكنهم تذكره، وقد سعت الكثير من البنوك إلى وضع بعض الأوعية الادخارية الخاصة بتمويل ليلة الزفاف أو العمر.

وتستعرض "الوطن" قروض "ليلة العمر" من 3 بنوك، هي البنك التجاري الدولي CIB والبركة وبنك ناصر.

بنك البركة

يقدم تمويل "ليلة العمر" وهو يقدم التمويل من 10 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

يتطلب الأمر إما بيان بمفردات المرتب على ألا يقل عن 3000 جنيه.

أوعية ادخارية

سجل تجاري

بطاقة ضريبية.

أقصى مدة للسداد 5 سنوات

والسن لا يزيد على 65 عامًا عند سداد آخر قسط.

ويتم دفع 10% من قيمة القرض لضمان الجدية.

بعد الموافقة المبدئية على القرض يتم احضار بيان أسعار من المكان الذي ترغب في إقامة حفل الزفاف به، ويقوم البنك بدفع المبلغ الكامل وتقسيطه على العميل.

البنك التجاري الدولي CIB

البنك متعاقد مع بعض الفنادق ويقدم العديد من التسهيلات، ويبدأ التمويل من 5 آلاف إلى مليون جنيه.

مرونة السداد تصل إلى 10 سنوات.

السن لا يتجاوز 60 عاما عند سداد آخر قسط.

سعر عائد مميز يتراوح بين 14% حتى 23.5%.

تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض.

يكون استيفاء البيانات من خلال الموقع، بقسم القروض الشخصية، وستقوم خدمة العملاء بالتواصل معكم خلال 3 أيام.

بنك ناصر الاجتماعي

يقدم القرض كمساعدة للأسر البسيطة لمساعدتها لإتمام الزواج، والحد الأقصى للتمويل 10 آلاف جنيه، ويشترط إجراء استعلام من مكتب الشئون الاجتماعية.

إثبات عدم وجود مصدر دخل ثابت.