بعد عامين على وفاته.. مدير أعمال جميل راتب سائق أوبر: أهل الفن خذلوني

عامان على رحيل أحد كبار عمالقة الفن المصري، والذي ترك أثرًا بالغًا بمشاركته في أعمالٍ سينمائية محلية ودولية وعالمية، ليحظى الفنان جميل راتب، بحالة حب كبيرة من جمهور.

15 عامًا، كان هاني التهامي، يتولى فيها إدارة أعمال الفنان جميل راتب، فكان الشخص الأبرز في حياته، لاسيما في السنوات الأخيرة وفترات المرض، فقد كان بمثابة الابن والأخ والصديق.

"حياتي اتغيرت كتير بعد ما جميل راتب مات".. هكذا أعرب "التهامي" لـ"الوطن"، عن استيائه الشديد من تجاهل الوسط الفني عبر العامين الماضيين له، قائلًا: "لما اشتغلت 15 سنة مع جميل.. نجوم كتير كانت بتقعد معانا أنا وجميل راتب.. لكن تجاهلوني تمامَا دلوقتي".

وأكد أنه ظل يطرق الأبواب على زملاء جميل راتب من الفنانين، بعد وفاته، بشأن البحث عن وظيفة داخل الوسط: "مدير أعمال أو غيره.. أهم حاجة شغلانة شريفة أكل منها عيش"، موضحًا أنه فشل في ذلك الأمر، حتى صار يعمل سائق في شركة النقل الشهيرة "أوبر"، متابعًا: "مش مكسوف من الشغلانة دي.. ماحدش وقف جنبي بعد جميل راتب".

جميل راتب، الذي رحل في هذا اليوم، قبل عامين، بعد صراع طويل مع المرض، إذ استمرت رحلة العطاء لمدة 92 عامًا، ونجح على مدار مشواره الفني في تقديم أعمالٍ متنوعة، استطاع من خلالها أن يحتفظ بمساحة في قلوب مُحبيه.

"راتب" تحدث كثيرًا عن الموت، لا سيما في الأعوام الأخيرة، وكان دائمًا ما يؤكد أنه لا يخشى الموت، إذ قال في أحد الحوارات التليفزيونية، عندما سألته الإعلامية راغدة شلهوب، بقولها: "هل خائفًا من مواجهة الموت؟"، ليُرد عليها: "الموت بالنسبة لي هيبقى راحة، راحة من مشكلات مختلفة، زي المرض وتقدم العمر، ومشكلات الحياة، مش خايف من الموت، لكن خايف من عذاب المرض".

"راتب"، في حواره الأخير، مع "الوطن" فسّر أسباب حرصه على تلقي العلاج داخل مصر، في أيامه الأخيرة، وعودته من فرنسا وقطع رحلة العلاج هناك، إذ قال: "الأطباء لم يستطيعوا فعل شىء نظراً لكبر سنى، رغم أنهم حاولوا تقديم حلول، وقد قبلت وضعي كما هو وفضلت العودة إلى مصر مرة أخرى، لأنني أريد أن أعيش وأموت على أرضها".

الفنان الراحل أوصى مدير أعماله، وهو على فراش الموت، بأن يُقام له عزاءً بعد وفاته، يحضره من يُحبه من الفنانين وكبار النجوم، بالإضافة إلى تجميع كل صوره والجوائز التي حصل عليها طوال حياته بمعرض خاص، حتى يظل اسمه عالقاً بذهن الجمهور