4 قوائم انتخابية تستعد لتقديم أوراقها لخوض ماراثون "النواب"

يجرى العمل على قدم وساق داخل الأحزاب والقوى السياسية للانتهاء من أعداد أسماء مرشحيها للقوائم الانتخابية التي ستخوض مارثون انتخابات مجلس النواب 2020، للتقدم بها في المواقيت المحددة للترشح طبقا للهيئة الوطنية للانتخابات والتي حددت يوم 26 من الشهر الجاري آخر موعد لقبول أوراق الترشيح.

وظهرت على الساحة السياسية حتى الآن، أربعة قوائم انتخابية يجرى الإعداد لها لخوض المارثون الانتخابي، وهي:

- القائمة الوطنية

يقود مشاورات إعداده "حزب مستقبل وطن" والذي يضم 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأحزاب المعلن عنها حتى الآن: "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب التجمع، وحزب إرادة جيل، وحزب الحرية المصري، وحزب العدل، وحزب المؤتمر".

- التيار الوطني المصري

يقود مشاوراته اللواء طارق مهدي، الذي أعلن اعتزام التيار الدفع في انتخابات مجلس النواب 2020 بعناصر وطنية تمتلك الرغبة والنية، لتقديم أداء برلماني في صيغة برلمانية جامعة لتحقق دورا في حفظ السلام الاجتماعي وتعزيز المشاركة المسؤولة، كاشفا عن أنه يعتزم المشاركة بـ25 حزبا و300 شخصية بالانتخابات.

- المستقلون

وهو تحالف يجمع شخصيات عامة ومستقلة والأحزاب السياسية، ويقوده حزب المستقلين الجدد المشهر من سنه 2011، برئاسة الدكتور هشام عناني رئيس الحزب.

- تحالف الأحزاب الدستورية الحرة

التحالف تأسس بالشراكة بين حزب المحافظين وأحزاب: "الاتحاد، مصر المستقبل، حراس الثورة، العربي الناصري"، ويعد قوائم مشتركة لخوض الانتخابات بحسب بيان صادر عن حزب المحافظين، الذي أكد انفتاحه على كل التيارات الوطنية والشخصيات العامة وأصحاب التخصصات المختلفة الراغبة في مشاركته في ائتلاف لخوض الانتخابات.

وبحسب القانون ينقسم انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منه.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج على مرحلتين، الأولى في الخارج ستقام أيام 21 و22 و 23 أكتوبر المقبل، بينما تقام المرحلة الثانية في الخارج أيام 4 و 5 و 6 نوفمبر، وتبدأ المرحلة الأولى في الداخل أيام 24 و25 أكتوبر، وتقام المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر.