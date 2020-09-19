زيادة إقبال الراغبين في الترشح لمجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة

شهدت لجان تلقي أوراق الترشح لمجلس النواب في محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، إقبالا كثيفا من الراغبين في الترشح، خلال فترة الظهيرة في ثالث أيام فتح الباب، مقارنة بالساعات الأولى من صباح اليوم.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أقبلت أعداد قليلة من الراغبين في الترشح مقارنة باليوم الأول، وسط هدوء بلجان تلقي طلبات الترشح الثمانية في محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، والتي فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحا.

وحرص مسئولي لجنة تلقي طلبات الترشح على اتباع التعليمات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يسمح بدخول 5 أفراد فقط في كل مرة، بشرط ارتداء الكمامات مع مراعاة التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات بتحديد مكان كل فرد على بعد متر لتجنب انتشار الفيروس.