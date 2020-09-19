9 شروط لترشح المصريين بالخارج لانتخابات البرلمان.. تعرف عليها

تثمن القيادة السياسية دور المصريين بالخارج في كل المشروعات التنموية ومساندتهم لوطنهم، كما أن كل التطور والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في مصر، ورغم جائحة كورونا فلم تتوقف الافتتاحات، فلابد أن يأتي دور المصريين بالخارج بالمشاركة في العملية الانتخابية وممارسة هذا الحق الدستوري.

من جانبها قامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بنشر الإجراءات والدوائر والتواريخ التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الموقع الرسمي للوزارة بالتعاون مع هيئة الانتخابات، حتى تتم عملية الاقتراع بالانتخابات مجلس النواب، بطريقة تليق بالمصريين بالخارج وبمصر.

ويرصد التقرير التالي شروط الترشح لمن يرغب في خوض الانتخابات مجلس النواب من المصريين بالخارج

* من يرغب في الترشح عليه أن يتقدم للبعثة بالكشف الطبي المعتمد من المستشفيات المعتمدة لدى السفارات والقنصليات في الخارج بحسب كل دولة، ومستوفيا لشروط الترشيح

* أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

* أن يكون مدرجًا في قاعدة الناخبين في أي من محافظات الجمهورية

* ألا يكون قد طرأ عليه سبب لحذف اسمه من قاعدة الناخبين

* ألا يقل سنه عن 25 عاما

* أن يكون حاصلُا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل

* أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا

* ألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

وفيما يتعلق بازدواج الجنسية

* قانون 140 لعام 2020 قد سمح بالترشح للمصريين مزدوجي الجنسية للترشح لانتخابات مجلس النواب.