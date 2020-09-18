قانون انتخابات مجلس النواب: 142 مقعدا للمرأة تحت قبة البرلمان

حدد القانون رقم 174 لسنة 2020، بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، شكل وعدد الدوائر الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، أمس الخميس، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

568 عدد مقاعد المجلس للمرأة نسبة 25% منهم

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

143 دائرة تجرى المنافسة فيها على المقاعد الفردية

وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية كالتالي: القاهرة 19 دائرة، الإسكندرية 6 دوائر، بورسعيد دائرتان، الإسماعيلية 3 دوائر، السويس دائرة واحدة، القليوبية 6 دوائر، الشرقية 8 دوائر، الدقهلية 10 دوائر، دمياط دائرتان، كفر الشيخ 4 دوائر، الغربية 7 دوائر، المنوفية 6 دوائر، البحيرة 9 دوائر، الجيزة 12 دائرة، بنى سويف 4 دوائر، المنيا 6 دوائر، أسيوط 4 دوائر، سوهاج 8 دوائر، قنا 4 دوائر، الأقصر 3 دوائر، أسوان 4 دوائر، مطروح دائرتين، الوادى الجديد دائرتان، البحر الأحمر 3 دوائر، شمال سيناء دائرتان، جنوب سيناء دائرتان.

وقسمت الدوائر الانتخابية للقوائم المغلقة المطلقة على مستوى الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعداً لكل منها، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

القانون يجيز تشكيل القوائم من المستقلين والأحزاب

وأجاز القانون تشكيل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

وتشمل دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة 100 مقعد، تم توزيعها كالتالي القاهرة 31 مقعدا، والقليوبية 14 مقعدا، والدقهلية 17 مقعدا، والمنوفية 13 مقعدا، والغربية 16 مقعدا، وكفر الشيخ 9 مقاعد.

وتحتوي دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة 100 مقعد، وزعت كالأتي: الجيزة 23 مقعدا، الفيوم 9 مقاعد، بنى سويف 8 مقاعد، المنيا 14 مقعدا، أسيوط 11 مقعدا، الوادي الجديد 2 مقعد، سوهاج 13 مقعدا، قنا 9 مقاعد، الأقصر 4 مقاعد، أسوان 4 مقاعد، البحر الأحمر بـ3 مقاعد.

24 قبطي ضمن مقاعدهم في مجلس النواب

ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: 9 مترشحين من المسيحيين، 6 مترشحين من العمال والفلاحين، 6 مترشحين من الشباب، 3 مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، 3 مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 إمرأة على الأقل.

وتشمل دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مدير أمن الشرقية 42 مقعدا، تم توزيعها كالتالي الشرقية 21 مقعدا، دمياط 6 مقاعد، بورسعيد مقعدين، الإسماعيلية 4 مقاعد، السويس مقعدين، شمال سيناء 5 مقاعد، جنوب سيناء مقعدين.

وتتضمن دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية 42 مقعد، وزعت كالتالي الإسكندرية 17 مقعدا، البحيرة 20 مقعدا، مطروح 4 مقاعد.

ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم 21 إمرأة على الأقل.