غياب 43 طالبا عن امتحان الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية بالدقهلية

قال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن غرفة العمليات رصدت غياب 43 طالبًا وطالبة من امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية، نظام الثلاث سنوات (صناعي وزراعي وتجارى ومزدوج).

وأضاف "عبد الرؤوف"، إلى أن 1854 طالبًا وطالبة أدوا امتحان اللغة العربية بـ29 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية بلغ 14454 طالبًا وطالبة بفروعها الثلاثة "صناعي وزراعي وتجارى" بنظام ثلاث سنوات، مهني، وخمس سنوات، ومزدوج بإجمالي عدد طلاب التعليم الصناعي 8078 طالبًا، و4049 طالبًا بالتعليم التجاري، و2326 طالبًا بالتعليم الزراعي.

وقال "عبد الرؤوف"، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من توفير كمامات ومطهرات وغيرها بجميع اللجان بالإدارات التعليمية، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة.