رصد 5 حالات غش في أول أيام امتحانات أيام الدور الثاني لطلاب الدبلومات

أدى 24 ألفًا و934 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية "نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات"، صباح اليوم الامتحان في 4 مواد فترة أولى فقط، في أول أيام الامتحانات التحريرية "الدور الثاني" للعام الدراسي 2019-2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل 424 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني، إنَّ امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 5 حالات غش وحيازة محمول في محافظة الفيوم وتمّ ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.