وكيل صحة مطروح: نقدم خدمات طبية متميزة بالمستشفيات والوحدات الصحية

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح المركز الطبى الحضرى فى حى الزهور بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح لمتابعة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف على أمراض الكلى.

وزار "البلتاحي"، اليوم، جميع الأقسام في المركز الطبى مؤكدا تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، كما تابع تسجيل حديثى الولادة وفحصهم طبيا وتسجيلهم.

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح المركز الطبى الحضرى فى حى الزهور بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف على أمراض الكلى.

وزار "البلتاحى"، اليوم، جميع الأقسام فى المركز الطبى مؤكدا على تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، كما تابع تسجيل حديثى الولادة وفحصهم طبيا وتسجيلهم.

وأكد "البتاجى" أننا نعمل على رفع مستوى الخدمات الطبية التى تقدم فى جميع المستشفيات على مستوى محافظة مطروح العامة والمركزية والوحدات الصحية.