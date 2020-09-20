حظك اليوم الأحد 20-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بكونه شخصية طموحة بشكل كبير، كما أنه طموح ويسعى لتجربة كل ما هو جديد، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تتعامل بحذر واتزان في أعمالك ونفقاتك واليوم مناسب للتخطيط قبل أي خطوة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تكون حذرا في أقوالك ولا تتسرع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.