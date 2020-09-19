حظك اليوم السبت 19-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:15 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
برج الحوت
مولود برج الحوت يحمل في قلبه الكثير من الحنان، كما أنه لا يرهق نفسه في التفكير بما هو آت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني
تنافر القمر مع المريخ بمنزلي المال يدفعك لبحث أمور مهنية ومالية وعليك أن تخطط بهدوء لمستقبلك وأن تتجه لتأمين أوضاعك المالية.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي
القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب بلطف ممن تحب.
ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.