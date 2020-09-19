حظك اليوم السبت 19-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس لديه القدرة على التنقل والسفر من مكان لآخر باستمرار، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يحمل لك أخبارا جيدة ويدفعك نحو القيام بمبادرة مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعامل ببساطة وتذيب الفوارق بينك وبين الآخرين وينفعك اليوم مزاجك الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.