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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 19-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:15 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
برج الجدي

برج الجدي

مولود برج الجدي يتميز بكونه شخصية غامضة، ولا يمكن أن يعبر عن مشاعره بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتماسك اليوم وأن تهدأ وتراجع جيدا كل كلمة تسمعها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ في مربع برجك وعليك أن تكون صبورا وأقل انفعالا.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

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