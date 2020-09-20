حظك اليوم الأحد 20-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بقدرته على التحمل والصبر، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وفي المعاملات الاجتماعية ضع نفسك مكان الشخص الآخر لتتفهم وجهة نظره.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تجتهد في أن تتجنب توتر علاقتك بشريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.