قاتل عشيق أمه: شفتها في حضن صاحب أبويا وأنا طالع عيني عشانها

دفعته ظروفه القاسية إلى مغادرة منزل أسرته إلى القاهرة للبحث عن عمل باليومية، حتى يستطيع الوفاء باحتياجات أسرته المكونة من والدته و3 أشقاء هو أكبرهم.

وبعد وفاة والده ظل الشاب "محمد" مسؤولًا عن الأسرة بحكم الأعراف الريفية والصعيدية بأنه "رجل البيت" منذ حصوله على الثانوية العامة، وبالرغم من عدم تفرغه لدراسته الجامعية إلا أنه كان متفوقًا في دراسته حتى وصل إلى السنة النهائية بالجامعة، لكن الظروف المعيشية القاسية جعلت منه قاتلًا عندما شاهد والدته في حضن عشيقها.

"يا باشا أنا بقالي 5 سنين طالع عيني في الشغل بالنهار والمذاكرة بالليل عشان أوفر لأمي واخواتي حياة كريمة، وفي الآخر أرجع بالصدفة من القاهرة أشوف صاحب أبويا في حضن أمي، قتلته وهي هربت"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بتفاصيل جريمته أمام رجال المباحث بعد القبض عليه داخل منزله في العدوة بالمنيا.

"هي تستحق الموت بس للأسف هربت من البيت وأنا بضرب عشيقها"، كشف المتهم تفاصيل جريمته بعد أن نسبت إليه جهات التحقيقات تهمة القتل العمد، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن المجني عليه بعد التشريح، لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وقال المتهم إنه قبل أيام عدة قرر الرجوع إلى مسقط رأسه في العدوة بالمنيا، لقضاء بعض الوقت مع والدته قبل الدراسة، وبمجرد دخوله المنزل، شاهد والدته في وضع مخل مع صديق والده، لافتًا إلى أنه لم يتمالك أعصابه، ولم يدرِ بشيء سوى أنه يمسك بسلاح أبيض "سكين ملطخة بدماء المجني عليه"، ونظر إلى الغرفة، فوجد والدته تمكنت من الهرب.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بمقتل موظف على يد طالب.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة الرائد محمد صلاح، رئيس مباحث مركز العدوة، وتحت إشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، لفحص البلاغ، وتبيّن مقتل "م.ن" 49 سنة موظف، على يد "م.ح" 22 سنة طالب جامعي ويعمل بالقاهرة.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي عن أن سبب ارتكاب الطالب جريمته أنه كان يعمل بالقاهرة منذ 5 سنوات بعد وفاة والده، وعقب عودته إلى منزله فوجئ بصديق والده في وضع مخل مع والدته، فأسرع إلى المطبخ وأمسك بسكين وطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة في القلب، أودت بحياته على الفور.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتولت النيابة التحقيق.