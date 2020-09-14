شاب يقتل ابن عمه بالرصاص لخلاف على سعر المخدرات بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، على جثة شاب، بها طلق ناري في الرأس، بقرية "هو"، دائرة المركز.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "محمد محمود عبد الستار"، 25 سنة، مقيم بقرية "هو"، بها طلق ناري في الرأس، بناحية كمين "المفارق" دائرة المركز.

ودلت التحريات الأولية على أن ابن عم المجني عليه، ويُدعى "وليد م. أ."، 33 سنة، مرتكب الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهما على سعر المخدرات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، كما تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.